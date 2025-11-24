Une attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, la deuxième plus peuplée du pays avant l'invasion lancée par Moscou en février 2022, a fait quatre morts et 17 blessés, a annoncé le maire dimanche soir.
Ukraine : Kharkiv frappée par une attaque russe meurtrière
