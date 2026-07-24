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Vers une intervention américaine au Mali ? Bamako ne confirme pas.

information fournie par France 24 24/07/2026 à 23:24

Les États Unis envisagent-elles une prochaine intervention militaire au Mali ? Mercredi, le journal américain Le Washington Post a affirmé que « l’Administration Trump étudie des options militaires au Mali ». Cette information a suscité de nombreux commentaires depuis…

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