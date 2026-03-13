100% ETF : 54% des Français n'ont jamais entendu parler des ETF...

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Dans ce numéro de 100% ETF, Hadrien Houalla, commercial Wealth France et Monaco chez BlackRock, commente les résultats de l'étude People & money qui évoque la relation des Européens à l'investissement. Celle-ci livre des chiffres intéressants sur la connaissance que les Français ont des ETF et sur l'utilisation qu'ils en font. Si les progrès sont réels, il reste encore du chemin à faire…