 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

100% ETF : 54% des Français n'ont jamais entendu parler des ETF...

information fournie par Boursorama 13/03/2026 à 14:35

Dans ce numéro de 100% ETF, Hadrien Houalla, commercial Wealth France et Monaco chez BlackRock, commente les résultats de l'étude People & money qui évoque la relation des Européens à l'investissement. Celle-ci livre des chiffres intéressants sur la connaissance que les Français ont des ETF et sur l'utilisation qu'ils en font. Si les progrès sont réels, il reste encore du chemin à faire…

À lire aussi | 100% ETF : quelle est la différence entre un titre vif et un ETF ?

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

Vidéos les + vues

1

Liban: un appartement touché après une frappe israélienne dans le centre de Beyrouth

information fournie par AFP Video 11 mars
2

La hausse du gazole "est en train de nous tuer": les pêcheurs appellent à l'aide

information fournie par AFP 12 mars
3
3

Le Coin des Experts : Qu'est ce qu'un produit dit Quanto?

information fournie par SG Bourse 12 mars
4

"Pas de recette magique": la difficile équation des prix du carburant

information fournie par AFP 12 mars
5
5

Le Premier ministre irlandais accueille son homologue britannique Starmer

information fournie par AFP Video 12 mars
6

L'armée israélienne doit se préparer à "étendre" ses opérations au Liban (ministre Katz)

information fournie par AFP Video 12 mars
7

Liban: au moins huit morts dans une nouvelle frappe israélienne sur Beyrouth

information fournie par AFP Video 12 mars
8

Pour les jeunes cinéastes rêvant d'Oscars, l'IA ouvre des portes inespérées

information fournie par AFP Video 12 mars
1

L'Iran fait un "mauvais calcul" sur les capacités militaires américaines, dit Hegseth

information fournie par AFP Video 06 mars
2
2

Législatives au Népal: le parti du rappeur devenu maire de Katmandou en tête

information fournie par AFP 06 mars
3

Pétrole: le G7 prêt à puiser dans les stocks stratégiques, mais "on n'y est pas encore"

information fournie par AFP 09 mars
23
4

"Pas de pénurie imminente" de pétrole en Europe à cause de la guerre, souligne l'UE

information fournie par AFP Video 09 mars
5

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4
6

La France va contribuer à la sécurité en mer Rouge avec deux frégates (Macron)

information fournie par AFP Video 09 mars
1
7

Guerre au Moyen-Orient : accélération de la correction boursière ?

information fournie par Ecorama 09 mars
1
8

Le pétrole s'envole, les marchés reculent alors que l'Iran vante son nouveau guide

information fournie par AFP 09 mars
27
1

Top 5 IA du 11/02/2026

information fournie par Libertify 12 févr.
2

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1
3

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
4

Le Coin des Experts : Turbos versus Futures

information fournie par SG Bourse 19 janv.
5

Le Coin des Experts : Warrants versus Options

information fournie par SG Bourse 19 nov. 2025
6

Le Coin des Experts : Quels sont les facteurs qui impactent le prix d'un Warrant ?

information fournie par SG Bourse 15 déc. 2025
7

Martial You : "Les classes moyennes ont le sentiment de se faire voler !"

information fournie par Ecorama 19 févr.
9
8

Qui sont les 13 000 millionnaires qui ne paient aucun impôt sur le revenu ?

information fournie par Ecorama 19 févr.
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank