Images de maisons endommagées à Kaboul alors que le Pakistan a confirmé avoir mené des frappes nocturnes sur la capitale de l'Afghanistan et dans d'autres régions du pays faisant quatre morts, selon les autorités talibanes. IMAGES
Afghanistan: des maisons endommagées à Kaboul après les frappes pakistanaises
