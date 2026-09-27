A Lourdes, une forêt de bras portant des bébés se dressait dimanche sur la passage du pape Léon XIV lors de son bain de foule en papamobile.
Le pape Léon XIV prend un bain de foule et bénit des bébés à Lourdes
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