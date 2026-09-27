Des voitures de police bloquaient une route dimanche près de l'endroit où la police antiterroriste britannique a annoncé enquêter sur un "incident majeur" survenu dimanche, 27 septembre, près d'une base militaire utilisée par l'armée de l'air américaine dans l'ouest de l'Angleterre, près de laquelle cinq hommes soupçonnés de "préparation d'un acte terroriste" ont été arrêtés.
Royaume-Uni: l'antiterrorisme enquête après un incident près d'une base aérienne
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro