Le fils du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro a apporté lundi lors de l'installation de la nouvelle Assemblée nationale son "soutien inconditionnel" à la présidente par intérim Delcy Rodriguez, tout en assurant que son père et sa belle-mère, Cilia Flores, "reviendront".
Venezuela: le fils de Maduro apporte son "soutien inconditionnel" à la présidente par intérim
