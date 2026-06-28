 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Venezuela: des secours s'apprêtent à libérer une personne coincée sous les décombres

information fournie par AFP Video 28/06/2026 à 10:36

Une équipe de secours s'efforce de libérer une personne coincée sous les décombres d'un bâtiment effondré à Caracas. Le temps presse pour retrouver des survivants 72 heures après le double séisme au Vénézuela dont le bilan continue de s'alourdir: 1.430 morts et plus de 50.000 disparus, alors que l'aide humanitaire internationale monte en puissance sur place. IMAGES

Venezuela
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Canicule: ruée sur les ventilateurs et climatisateurs à Paris

information fournie par AFP Video 26 juin
2

Canicule: la vigilance rouge recule, les hôpitaux restent sous pression

information fournie par AFP 26 juin
3

Séismes au Venezuela: la présidente par intérim huée dans une zone sinistrée (AFP)

information fournie par AFP Video 27 juin
4

Albanie : les manifestations contre un complexe touristique lié à Trump se poursuivent

information fournie par AFP Video 27 juin
5

IA : l'arme secrète de la contre-offensive de Pékin

information fournie par France 24 27 juin
1
6

Séismes au Venezuela: un hommes sorti vivant après deux jours sous des décombres

information fournie par AFP Video 27 juin
7

Ebola: un médecin testé positif en France à son retour de RDC, des cas contacts isolés

information fournie par AFP 24 juin
3
8

Ebola en France:l'OMS appelle à ne pas paniquer, le risque reste "faible" dans le monde

information fournie par AFP Video 24 juin
1
1

Présidentielle: aux côtés de Boualem Sansal, Retailleau promet de "remettre la France à l'endroit"

information fournie par AFP 20 juin
5
2

Présidentielle en Colombie: victoire sur le fil du candidat pro-Trump

information fournie par AFP 22 juin
1
3

Présidentielle: Marion Maréchal tend la main à Retailleau

information fournie par AFP 21 juin
4

Les Etats-Unis affirment que les négociations avec l'Iran vont se poursuivre toute la nuit

information fournie par AFP 22 juin
6
5

Bolivie: premiers affrontements entre police et paysans sous état d'exception

information fournie par AFP 22 juin
1
6

IA en Bourse : à quand la fin de l’emballement ?

information fournie par Ecorama 22 juin
7

Moscou frappée par une vaste attaque ukrainienne, une importante raffinerie touchée

information fournie par AFP Video 19 juin
8

"Faut s'habituer": à Moscou, après l'attaque ukrainienne massive, la crainte d'une répétition

information fournie par AFP 19 juin
4
1

Agent IA : comment Dust veut changer notre façon de travailler

information fournie par Ecorama 29 mai
2

Guerre en Iran: un cadre d'accord en vue mais qui reste à finaliser

information fournie par AFP 29 mai
8
3

Trump se dit "pas satisfait" des propositions iraniennes

information fournie par AFP Video 29 mai
4

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
5

Temu sanctionné par Bruxelles, prix des produits bio, Duralex au bord du redressement judiciaire

information fournie par BoursoBank Clients 30 mai
6

ETF actifs : mieux ou moins bien que les ETF classiques ?

information fournie par Boursorama 03 juin
7

The Big Long de Jokariz : regardez le 3e épisode en replay

information fournie par Boursorama 03 juin
8

Israël et le Liban conditionnent un cessez-le-feu à l'arrêt des tirs du Hezbollah

information fournie par AFP 04 juin
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank