Une équipe de secours s'efforce de libérer une personne coincée sous les décombres d'un bâtiment effondré à Caracas. Le temps presse pour retrouver des survivants 72 heures après le double séisme au Vénézuela dont le bilan continue de s'alourdir: 1.430 morts et plus de 50.000 disparus, alors que l'aide humanitaire internationale monte en puissance sur place. IMAGES
Venezuela: des secours s'apprêtent à libérer une personne coincée sous les décombres
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