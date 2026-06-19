L'Ukraine a lancé jeudi matin sa plus importante attaque de drones contre Moscou depuis au moins deux ans, provoquant des incendies dans la région autour de la capitale russe et perturbant le fonctionnement de ses principaux aéroports. COMPLETENT B7H829F + B7HK3WE
Moscou frappée par une vaste attaque ukrainienne, une importante raffinerie touchée
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