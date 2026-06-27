Un homme est sorti vendredi vivant des décombres d'un bâtiment détruit dans la ville La Guaira, au Venezuela, où le nord du pays a été touché deux jours plus tôt par un double séisme qui a fait au moins 920 morts et plus de 50.000 disparus, selon un bilan provisoire.
Séismes au Venezuela: un hommes sorti vivant après deux jours sous des décombres
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