À Bordeaux, en pleine canicule, les sapeurs-pompiers de la caserne d'Ornano font face à une hausse des sollicitations au sein du pôle de traitement des appels.
Canicule : le pôle de traitement des appels des sapeurs-pompiers surchargé à Bordeaux
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