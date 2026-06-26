Au lever du rideau, ils se ruent sur la cinquantaine d'équipements rafraîchissants disponibles, avant que tout le stock ne disparaisse au bout d'une demi-heure. Pour l'enseigne d'électroménager, la canicule se traduit par un pic des ventes et l'arrivée d'une nouvelle clientèle.
Canicule: ruée sur les ventilateurs et climatisateurs à Paris
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