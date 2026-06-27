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IA : l'arme secrète de la contre-offensive de Pékin

information fournie par France 24 27/06/2026 à 14:33

Les États-Unis verrouillent l’accès à leurs meilleures IA ? La Chine, elle, a choisi de les offrir quasiment gratuitement au monde entier. De Qwen à Kimi, en passant par Minimax ou GLM, les fleurons de la tech asiatique inondent le marché de modèles surpuissants, multimodaux et en libre accès qui bousculent la cybersécurité mondiale. L’idée de Pékin ? Rendre l'IA de pointe abordable et redoutablement open-source. Analyse d'un basculement géopolitique majeur, surveillé de très près par l'alliance des "Five Eyes" (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande).

IA: Intelligence artificielle

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