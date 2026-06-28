Des personnes font la queue pour s’inscrire comme bénévoles et obtenir des laissez-passer afin d’entrer à La Guaira, la région la plus touchée par deux séismes jumeaux au Venezuela qui ont fait près de 1.500 morts. IMAGES
Venezuela: des personnes font la queue pour pouvoir entrer à La Guaira
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