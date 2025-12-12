Rendez-vous avec le batteur Veeko, à l’occasion de la sortie de son album solo "House of Birds". Retour sur l’itinéraire extraordinaire d'un musicien virtuose. Longtemps dans l’ombre aux côtés de Theodora, Scylla, Pharell Williams et bien d’autres, Veeko met dorénavant son art en lumière. Dans cet épisode, Scylla et Ferdi offrent les vidéos surprises.
Veeko, battements de coeur
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro