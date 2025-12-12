 Aller au contenu principal
Veeko, battements de coeur

information fournie par France 24 12/12/2025 à 15:30

Rendez-vous avec le batteur Veeko, à l’occasion de la sortie de son album solo "House of Birds". Retour sur l’itinéraire extraordinaire d'un musicien virtuose. Longtemps dans l’ombre aux côtés de Theodora, Scylla, Pharell Williams et bien d’autres, Veeko met dorénavant son art en lumière. Dans cet épisode, Scylla et Ferdi offrent les vidéos surprises.

L'offre BoursoBank