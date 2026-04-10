Le Monégasque Valentin Vacherot n’est plus qu’à trois victoires d’un rêve fou. Le n°23 mondial s’est qualifié pour les quarts de finale de son tournoi national après sa victoire, dans la douleur, contre Hubert Hurkacz. Il est le premier représentant de la principauté à atteindre les quarts de finale à Monte-Carlo. Un set de perdu, mais une qualification malgré tout pour les deux meilleurs joueurs du monde. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner seront bien de la partie en quarts de finale à Monaco.
Valentin Vacherot continue son parcours de rêve à Monte-Carlo
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