Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les Etats-Unis allaient réclamer des "compensations" pour des attaques menées par l'Iran depuis des décennies contre des adversaires à l'étranger ou contre des manifestants sur son sol.
USA: Trump veut réclamer des "compensations" pour des attaques menées par l'Iran
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