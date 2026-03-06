Comment analyser la performance de la Tech en 2025, qui recouvre une grande disparité entre différents sous-secteurs ? Quels sont nos convictions pour 2026 ? Comment ceci se traduit dans la gestion du portefeuille du fonds Sycomore Sustainable Tech ? Réponse avec David Rainville, gérant chez Sycomore AM.
Secteur Tech : nos convictions au T1 2026
