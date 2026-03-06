Dans un entretien exclusif accordé à France 24, l'ancienne Première dame du Gabon, Sylvia Bongo, revient pour la première fois sur sa détention de vingt mois après le coup d'État de 2023. Elle décrit des actes de torture sur son fils, commis sous ses yeux, et nie les accusations de détournement de fonds qui lui ont valu vingt ans de prison.
Exclusif : "Mon fils et moi avons été torturés", dit Sylvia Bongo, ex-Première dame du Gabon
