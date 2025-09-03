L'Espagnol s'est qualifié mardi pour les demi-finales du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année en battant facilement le Tchèque Jiri Lehecka (6-4, 6-2, 6-4). À l'Eurobasket, les Bleus ont fait faisant tomber le pays hôte polonais (83-76) et sont qualifiés pour les huitièmes de finale.
US Open : Carlos Alcaraz dans le dernier carré sans perdre un seul set
