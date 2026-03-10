Une centaine d'étudiants et de personnels de l'enseignement supérieur ont manifesté mardi à Paris, devant le ministère, à l'appel d'une intersyndicale, pour dénoncer le "sous-financement chronique" des universités.
Universités: syndicats et étudiants réclament "un financement à la hauteur des besoins"
