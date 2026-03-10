Les pays baltes - Estonie, Lettonie, Lituanie - craignent d'être les prochains sur la liste de Vladimir Poutine... Ils ont donc décidé de mettre en place un système de défense impressionnant pour repousser les incursions terrestres de chars, et aériennes d'aéronefs et de drones en provenance de la Russie. Reportage de nos confrères de France 2, Claire Vérove, Luc Lacroix et Nicolas Auer.
Face à la menace russe, les pays baltes préparent leur défense
