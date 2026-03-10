100% ETF : spécial femmes et investissement

information fournie par Boursorama • 10/03/2026 à 08:42

Édition un peu spéciale de ce 100% ETF qui célèbre la Journée internationale des droits de la femme qui s'est tenue le 8 mars ! Cette année, cette journée s'inscrivait sous le thème «Droits. Justice. Action. Pour TOUTES les femmes et les filles».

Victoire Roche, responsable de la distribution digitale chez BlackRock France, en profite pour partager des données encourageantes sur les femmes et l'investissement.