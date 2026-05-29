Unités de compte : fonctionnement, risques et opportunités

information fournie par Boursorama • 29/05/2026 à 12:02

En assurance vie, les unités de compte attirent de plus en plus d'épargnants en quête de rendement, au point de représenter une part majeure des nouveaux versements. Pourtant, leur fonctionnement reste souvent flou, en particulier à cause de l'avertissement réglementaire qui évoque une absence de garantie en capital. Concrètement, investir en unités de compte revient à détenir des parts de fonds dont la valeur évolue avec les marchés. Actions, obligations, immobilier, non coté ou stratégies plus complexes : la réglementation classe aujourd'hui ces supports en huit grandes familles aux profils de risque très différents. Car toutes les unités de compte ne se valent pas : leur volatilité dépend à la fois de la nature des actifs, du contexte économique et de paramètres financiers plus techniques. Parmi elles, les fonds actions occupent une place centrale, notamment via les ETF, plébiscités pour leurs frais réduits. Toutes les explications avec Arnaud Lelong, journaliste patrimoine chez Boursorama.