A Bruxelles, une entreprise fabrique des emballages entièrement biodégradables, à partir de... champignons. Le principe: faire pousser du mycélium, l'organe végétatif du champignon, sur de la paille ou de la sciure recyclée.
Une start-up belge transforme les champignons en emballages durables
