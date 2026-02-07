Le Maroc sous de fortes pluies a dû procéder à l'évacuation de la ville de Ksar El Kébir, dans le nord-ouest du pays. Plus de 150.000 personnes ont été évacuées depuis vendredi dernier dans cette partie du Maroc.
Une localité marocaine submergée après de fortes inondations
