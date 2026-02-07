 Aller au contenu principal
Une localité marocaine submergée après de fortes inondations

information fournie par AFP Video 07/02/2026 à 10:11

Le Maroc sous de fortes pluies a dû procéder à l'évacuation de la ville de Ksar El Kébir, dans le nord-ouest du pays. Plus de 150.000 personnes ont été évacuées depuis vendredi dernier dans cette partie du Maroc.

Environnement
