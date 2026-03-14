Plusieurs dizaines de centimes d'euro de différence par litre: déjà intéressant avant la guerre au Moyen-Orient, le déplacement dans les stations-service en Pologne voisine est devenu très rentable pour les automobilistes allemands.
Des Allemands font le plein d'essence à la frontière polonaise
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