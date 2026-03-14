Près de 200 partisans d'un groupe chiite pro-iranien se sont rassemblés vendredi à Abuja, brandissant des images de l'ayatollah Ali Khamenei et scandant "Honte à l'Amérique". La foule s'est dispersée au bout d'environ quinze minutes.
Nigeria: à Abuja, des chiites manifestent en soutien à l’Iran
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