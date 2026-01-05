Des images AFPTV montrent le moment où une frappe israélienne touche un bâtiment dans le village d'Anane, dans le sud du Liban. Israël a mené des frappes sur le sud et l'est du Liban, selon un média d'État libanais, après avoir prévenu de bombardements imminents, affirmant viser le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien.
Une frappe israélienne touche un village dans le sud du Liban
