Surnommé le "royaume du million d'éléphants", le Laos n'abrite plus, aujourd'hui, que 800 individus. Une Française, Wendy Legatt, a décidé d'agir. Au bord du fleuve Mékong, elle a créé le "Mekong Elephant Park" : une réserve où elle met à la retraite des éléphants maltraités qu'elle rachète. Acquis un par un à leurs propriétaires grâce aux dons d'anciens visiteurs devenus mécènes, ils vivent désormais dans un immense parc forestier, libres enfin.
Une Française rachète, un à un, les éléphants du Laos
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