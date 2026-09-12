Au-delà des seuls pompiers, former toute la population, des scolaires aux élus, à mieux affronter la menace grandissante des incendies: c'est la promesse d'une forêt-école implantée en Sologne, sous les projecteurs après les mégafeux de l'été.
Une forêt-école, laboratoire de la formation pour tous contre les incendies
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