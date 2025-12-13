Une crèche de Noël entièrement en chocolat, réalisée par le chocolatier espagnol "Galleros Artesanos", est dévoilée au public à Rute, près de Cordoue. Elle a nécessité près de 1.800 kg de chocolat.
Une crèche de Noël entièrement en chocolat dévoilée en Espagne
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro