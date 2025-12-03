 Aller au contenu principal
"Un verdict inquiétant" réagit l'avocat de la mère condamnée pour avoir empoisonné ses filles

information fournie par AFP Video 03/12/2025 à 21:10

Me Gérard Danglade, l'avocat de Maylis Daubon, la mère accusée d'avoir empoisonné ses deux filles, dénonce "un verdict extrêmement lourd, inquiétant", alors que sa cliente vient d'être condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. SONORE

