Me Gérard Danglade, l'avocat de Maylis Daubon, la mère accusée d'avoir empoisonné ses deux filles, dénonce "un verdict extrêmement lourd, inquiétant", alors que sa cliente vient d'être condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. SONORE
"Un verdict inquiétant" réagit l'avocat de la mère condamnée pour avoir empoisonné ses filles
