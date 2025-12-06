L'un des sacs à main Birkin d'Hermès ayant appartenu à Jane Birkin s'est vendu à 2,45 millions d'euros aux enchères vendredi à Abou Dhabi, quelques mois après la vente record du Birkin original pour 8,6 millions d'euros.
Un sac Birkin original d'Hermès vendu pour 2,45 millions d'euros
