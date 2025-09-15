"Toute taxation de l'outil professionnel est une ligne rouge", prévient Amir Reza-Tofighi, le président de la CPME après son entretien avec le Premier ministre Sébastien Lecornu à Matignon qu'il a trouvé "à l'écoute". COMPLETE VIDI74KX6ZQ_FR, VIDI74HQ663_FR, VIDI74JB8WE_FR, VIDI74JR2ZQ_FR, VIDI74JZ3KE_FR et VIDI74KG6KE_FR et VIDI74KU7ZQ_FR SONORE
"Un Premier ministre à l'écoute" dit la CPME après l'entretien avec Lecornu
