La cheffe de file des députés Insoumis, Mathilde Panot, affirme que le groupe parlementaire Insoumis déposera mardi une motion de destitution du président de la République.
Chute du gouvernement: LFI déposera mardi une motion de destitution du président (Panot)
