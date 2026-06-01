Aya Nakamura et Camille Yembé incarnent deux personnalités fortes de la scène francophone actuelle. D’un côté, Aya Nakamura confirme son statut de superstar avec une série de concerts complets au Stade de France et une mise en scène XXL. De l’autre, Camille Yembé se dévoile avec son tout premier album, "Jeune et laide". Un projet intime et puissant, dans lequel elle revient sur son histoire personnelle, ses blessures, et son besoin de trouver sa paix et sa voie.
Un premier album pour Camille Yembé, et Aya Nakamura au Stade de France
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