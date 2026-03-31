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Un pétrolier russe arrive à Cuba en plein blocus énergétique des Etats-Unis

information fournie par AFP Video 31/03/2026 à 15:25

Le pétrolier russe Anatoly Kolodkin est arrivé mardi au port de Matanzas, à l'est de La Havane sur l'île de Cuba, avec la première cargaison de brut depuis presque trois mois de blocus pétrolier de facto imposé par les États-Unis.

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