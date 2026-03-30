C'est une histoire qui a ému bien au-delà des frontières de l'Espagne. Jeudi 26 mars dernier, Noelia Castillo, 25 ans, s'éteignait dans un hôpital de Barcelone, après avoir obtenu de se faire euthanasier. Une décision qui a suscité un vif débat de société mais aussi un déluge de fausses informations : « viol par des mineurs étrangers », rumeur sur son véritable état de santé ou de pressions de l’hôpital. Décryptage dans Info Intox avec Jules Boiteau.
Déluge de fake news après l’euthanasie de Noelia Castillo
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