Des panaches de fumée noire s'élève après qu'un incendie s'est déclaré dans un bassin de résidus (zone extérieure) de la raffinerie d'Esmeraldas, en Équateur, près de la frontière avec la Colombie. Selon Petroecuador, l'incendie est maîtrisé et il n'y a ni blessés ni conséquences sur le fonctionnement normal de la raffinerie. IMAGES
Un incendie se déclare dans la plus grande raffinerie de pétrole d'Équateur
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro