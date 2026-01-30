 Aller au contenu principal
Un incendie se déclare dans la plus grande raffinerie de pétrole d'Équateur

information fournie par AFP Video 30/01/2026 à 21:24

Des panaches de fumée noire s'élève après qu'un incendie s'est déclaré dans un bassin de résidus (zone extérieure) de la raffinerie d'Esmeraldas, en Équateur, près de la frontière avec la Colombie. Selon Petroecuador, l'incendie est maîtrisé et il n'y a ni blessés ni conséquences sur le fonctionnement normal de la raffinerie. IMAGES

Pétrole et parapétrolier
