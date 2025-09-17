Des militants du groupe britannique Led by Donkeys ("Dirigés par des ânes") qui demande des comptes aux responsables politiques avec des campagnes souvent humoristiques, projettent des images de Donald Trump et du criminel sexuel Jeffrey Epstein sur une tour du château de Windsor, où le président américain sera accueilli mercredi 17 septembre pour une visite d'État au Royaume-Uni. IMAGES
Un groupe anti-Trump projette des photos liées à l'affaire Epstein sur le château de Windsor
