Agression de policiers à Reims: "un tabassage en règle", selon le procureur

information fournie par AFP Video 16/09/2025 à 13:37

"Ils ont été pris à partie par ce groupe d'une manière extrêmement violente avec un tabassage en règle", déclare à l'AFP le procureur de la République de Reims François Schneider, alors que deux hommes ont été mis en examen pour "violences aggravées sur personnes dépositaires de l'autorité publique" après l'agression de sept policiers en dehors de leur service samedi à Reims (Marne). SONORE

