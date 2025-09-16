"Nous avons récupéré des enfants déchiquetés," témoigne un habitant de Gaza-ville, alors que des Palestiniens fouillaient mardi les décombres après une nouvelle série de bombardements menés par Israël pendant la nuit.
Morts et destructions après une nouvelle nuit de bombardements à Gaza-ville
