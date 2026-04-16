Un élève lance à Emmanuel Macron "for sure", une expression que le président français avait utilisée à plusieurs reprises lors d'un discours à Davos (Suisse), lors d'un déplacement à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts (Aisne) pour promouvoir la déconnexion et la lecture comme alternatives aux écrans.
Un élève lance à Emmanuel Macron "for sure" en plein échange sur la lecture
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