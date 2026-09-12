Le président russe Vladimir Poutine, qui est arrivé vendredi en Inde pour un sommet des Brics, a averti que tout déploiement de troupes européennes en Ukraine équivaudrait à "une guerre contre la Russie", tout en estimant que Moscou ne "menace pas" les pays européens.
Un déploiement de troupes européennes en Ukraine équivaudrait à "une guerre contre la Russie"
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