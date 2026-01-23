Un cortège arrive au Kremlin avant la rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff, dans le cadre des pourparlers sur la fin de la guerre en Ukraine. IMAGES
Un cortège officiel arrive au Kremlin avant les pourparlers sur l’Ukraine
