Le Finistère et le Morbihan ont été maintenus en vigilance orange crues jusqu'à vendredi, a annoncé Météo-France, alors que quelques dégâts matériels ont été constatés dès mercredi.
Crues: vigilance orange prolongée pour le Finistère
