À 104 ans, Albert Corrieri va saisir la Cour européenne des droits de l'homme afin d'obtenir le paiement de ses heures effectuées en Allemagne lors de ses années de travail forcé pendant la Seconde guerre mondiale.
Un centenaire travailleur forcé du STO va saisir la cour européenne des droits de l'Homme
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