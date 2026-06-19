"Je ne prends plus du tout le bus parce que c'est trop étouffant, c'est vraiment pas agréable". Comme Patricia Pierrot, retraitée, nombreux sont les Parisiens à souffrir de la chaleur dans les transports en commun alors qu'un nouvel épisode de canicule touche la France.
Canicule: des Parisiens affrontent la chaleur dans les transports en commun
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