En Espagne, la régularisation exceptionnelle d’un demi-million de sans-papiers se poursuit. À contre-courant de ses voisins européens, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez mise sur l’immigration, indispensable à son économie florissante. Pourtant, cette mesure est loin de faire l’unanimité, fustigée notamment par l’extrême droite espagnole. Reportage de Victoria David et Maude Petit-Jové.
Immigration : l’Espagne à contre-courant
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